“Domani 3 novembre il capo dipartimento della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli tornerà in Veneto. Con lui e con l’assessore Gianpaolo Bottacin faremo altri sopralluoghi sulle zone maggiormente devastate dal maltempo degli ultimi giorni, in particolare nel Bellunese”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia torna a parlare dei danni del maltempo: “Interi paesi restano ancora senza luce, le strade non esistono più, è urgente sgomberare e ricostruire. Questa ad esempio è Larzonei, frazione di Livinallongo, nel video del sindaco Leandro Grones. Il varco sulla Sr203 è stato aperto da volontari e operai del Comune. Un paesaggio lunare, devastato, irriconoscibile”.