Una donna kamikaze si è fatta saltare in aria nel centro di Tunisi, in via Habib Bourguiba, dopo essersi avvicinata a una pattuglia della polizia davanti al Teatro Municipale. L’esplosione è avvenuta intorno alle 14 a poca distanza dalla sede del ministero dell’Interno: secondo quanto dichiarato dal portavoce Sofien Zaag otto agenti e un passante sono rimasti feriti. “Si è trattato di un atto terroristico”, ha dichiarato. La donna, ha riferito l’emittente Radio Mosaique, si chiamava Mouna Guebla, aveva 30 anni ed era originaria di Sidi Alouane, nella regione Mehdia. Il suo nome non risulta essere stato segnalato in passato alle forze dell’ordine.

Gli agenti di polizia hanno isolato la zona dell’attentato. Alle 14 il ministro dell’Interno ero atteso in Parlamento per rispondere alle domande dei parlamentari, ma la seduta è stata cancellata. Venerdì 2 sarà in visita a Tunisi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.