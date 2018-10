“Non prendo in considerazione l’ipotesi e nessun numero, noi tiriamo dritti fino a che i giovani italiani non smetteranno di emigrare per trovare lavoro”. Lo ha detto Matteo Salvini a chi chiedeva se fosse ipotizzabile una modifica alla manovra se lo spread arrivasse a 400. “Non abbiamo paura di niente e di nessuno – ha aggiunto – quando leggeranno i numeri e i dati per gli investimenti, sono sicuro che tutti gli investitori scommetteranno sulla crescita dell’Italia”. Infine Salvini ha risposto al ministro Tria, secondo cui per la flat tax nel 2019 ci saranno a disposizione 600 milioni di euro: “Sono di più, un miliardo e 700 milioni”.