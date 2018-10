Piogge torrenziali, inondazioni, anche una tromba marina. La fine dell’estate mette in ginocchio Maiorca. In particolare la località di Sant Llorenç des Cardassar, a circa 60 chilometri a Est di Palma, ma anche S’Illiot, sul mare. Al momento si contano 9 morti, 6 dispersi, 3 feriti e oltre 200 sfollati, in parte ospitati in un ippodromo e in un palazzetto dello sport. . In 4 ore sono caduti 22 centimetri di acqua, cifre che danno la misura della tempesta. Sant Llorenç è una località che, nonostante non sia sulla costa, anche in questo periodo è frequentata da molti turisti (soprattutto inglesi e tedeschi) anche per la presenza di tre grandi resort nella zona. L’intensità del temporale ha portato all’esondazione di un torrente, il Ses Planes, che ha raso al suolo tutto quello che ha incontrato sulla sua strada e ha intrappolato centinaia di persone nelle loro abitazioni. L’ufficio meteorologico della Spagna ha emesso un bollettino di allerta elevata anche per Ibiza e Formentera.

Le autorità di Maiorca hanno dispiegato 80 militari e sette veicoli dei servizi di emergenza dell’esercito sui luoghi più colpiti e oltre 100 soccorritori sono al lavoro dalla notte scorsa. In almeno tre città dell’isola sono state chiuse le scuole. Le immagini diffuse da Tve, la tv pubblica spagnola, e dai media locali mostrano le auto trascinate dalla corrente e case inondate.

Su Twitter il premier Pedro Sànchez ha definito le inondazioni “devastanti“. La Camera dei deputati spagnola ha osservato un minuto di silenzio. La star del tennis Rafael Nadal, originario di Maiorca, ha annunciato su Instagram di avere messo a disposizione le camere dei suoi centri sportivi per le persone rimaste senza casa a seguito delle alluvioni.