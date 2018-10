“Toninelli e la gaffe sul tunnel del Brennero? Io vivo in Trentino e ai trentini era chiaro che lui si riferisse al valico del Brennero. Però una gaffe capita a tutti, non è quella a stabilire se un ministro è bravo o meno. Ci concentriamo tutti su una gaffe e non sulla politica che c’è dietro. Toninelli si sta impegnando tantissimo e non ci sarà assolutamente nessun rimpasto di governo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) dal ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. Il politico M5s si esprime anche sul caso della madre 80enne della vicepresidente del Senato, Paola Taverna, che vive dal 1994 in un alloggio Ater sulla Prenestina, ma secondo il Comune di Roma non ne ha più diritto: “Non so chi ha ragione, ma è una situazione che mi rende ancora più orgoglioso del M5s, perché, da una parte, abbiamo l’amministrazione pubblica che non fa favori ai senatori di turno della stessa forza politica. Dall’altra parte, abbiamo la mamma della Taverna che non chiama la figlia senatrice per farsi risolvere il problema, ma segue le vie legali perché è convinta di stare nel giusto. E questa è la cosa che si deve fare in un mondo civile. Se è stato accertato che deve andare via, deve rispettare le regole. E mi sembra che i fatti lo dimostrino”