“Sapete quanti imprenditori italiani utilizzano con trasporto su gomma il tunnel del Brennero?” ha chiesto ai cronisti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a margine dell’incontro con la commissaria Ue Violeta Bulc, lamentando le “limitazioni settoriali da parte delle autorità del Tirolo che danneggiano fortemente l’economia italiana”. In realtà, il tunnel del Brennero non esiste né è operativo, oltre a rappresentare, una volta completato, un tunnel ferroviario, e non “utilizzato prevalentemente dal trasporto su gomma”, come Toninelli sembra sostenere. Quello attualmente utilizzato dagli autotrasportatori è invece il valico del Brennero. Tornando alla questione delle “limitazioni settoriali”, la commissaria Ue ai trasporti ha comunque garantito al ministro italiano “una mano a ristabilire le corrette regole per il trasporto delle merci e della loro libera circolazione”.