Gaffe della consigliera regionale del Pd, Alessandra Moretti, nel corso di Dimartedì (La7). Viene mostrata una breve intervista al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, all’uscita da Palazzo Chigi, pochi minuti dopo la bocciatura della nota di aggiornamento al Def da parte dell’ufficio parlamentare del Bilancio. Il vicepresidente del Consiglio, che indossa una camicia della Marina militare, ribadisce che il governo gialloverde va avanti e sfodera, non per la prima volta, una frase resa nota da Benito Mussolini che la pronunciò durante un discorso pubblico (anche se probabilmente ha origini più antiche): “Chi si ferma è perduto”. Il conduttore, Giovanni Floris, ripete ironicamente la citazione e chiede ad Alessandra Moretti cosa ne pensa. L’ex deputata del Pd risponde: “A me sembra che questo sia il governo degli annunci, proprio perché parte da una manovra assolutamente vaga e priva di numeri e di certezze”. “Sì, ma l’ha sentito?” – insiste Floris – “Ha detto: ‘Andiamo avanti, chi si ferma è perduto'”. “Sì, ma questi sono i soliti annunci” – risponde Moretti – “‘Chi si ferma è perduto’ è una bellissima frase, però di fatto agli italiani non porta niente“. E, tra gli ospiti in studio, qualcuno mormora: “No…”