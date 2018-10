Solo quest'anno l'ente punta a tagliare prestazioni per 80 milioni di euro, l'11,4% in più rispetto all'anno scorso, anche grazie all'incentivo economico su malattia e invalidità civile inserito tra i parametri di valutazione dei 517 medici legali. "Nessun grande sindacato si è opposto", si difende il direttore del personale. Il giuslavorista Cerana: "Una aberrazione, il cittadino ha il dubbio che il beneficio gli venga negato in virtù del guadagno accessorio che il medico ottiene"

Dieci milioni di euro in meno solo quest’anno. Tanto vale il taglio delle prestazioni previdenziali pianificato dall’Inps nel 2018, da conseguire anche grazie al nuovo “incentivo di risultato” per il medico che le nega. Siamo all’apogeo di un sistema malato, dove lo Stato che arranca dietro i falsi invalidi si mette a gratificare il dottore che riconosce meno pensioni e periodi di malattia a tutti. La conferma è nei documenti e nei numeri ufficiali dell’Inps: la scure sulle prestazioni al 31 dicembre supererà gli 80 milioni di euro, oltre 10 in più rispetto ai tagli alle erogazioni praticati l’anno scorso. Sul sito dell’ente, tra le carte, c’è anche la tabella che indica dove colpirà di più. Un’altra conferma arriva poi dal capo del personale dell’Istituto: è vero, per la prima volta nella sua storia, l’ente riconoscerà un incentivo ai dirigenti dell’area medico-legale in base a quante prestazioni per malattia e invalidità riusciranno a revocare. Che siano spuntate queste due voci tra gli “indicatori di efficienza” che concorrono alle retribuzioni di risultato dei 517 medici-commissari dell’ente è scritto, nero su bianco, nel Piano triennale delle performance 2018-2020 approvato il 13 marzo dal presidente dell’Inps Tito Boeri (scarica). Che, pur avendo firmato il provvedimento, ha rifiutato di commentare.

Eppure non è banale, né secondario, il punto sollevato dall’Associazione nazionale dei medici Inps (Anmi) prima, e rilanciato ora da Vittorio Agnoletto. E’ anzi estremamente delicato: dare un incentivo al medico per negare o revocare un diritto pone il medico stesso di fronte a un problema deontologico, insinua poi nel cittadino-paziente il dubbio che il beneficio della pensione o malattia gli venga negato non per una valutazione oggettiva e imparziale, secondo “scienza e coscienza”, come recita il giuramento professionale, ma in virtù del guadagno accessorio che il medico ottiene. “Non conta il quantum”, precisa Agnoletto, “è sufficiente che già ora sappia che negare quel riconoscimento gli comporta un vantaggio economico”. Così, sostiene, si incrina la fiducia nel medico e in tutto il sistema.

Al posto di Boeri parla il direttore del personale dell’Inps, Giovanni Di Monde. Inizialmente non sembra prendere in considerazione le implicazioni etiche: “Nessuna delle sigle sindacali con cui abbiamo condiviso il piano e dovremo trovare gli accordi operativi per la definizioni degli incentivi ha posto questo tema facendo osservazioni o lamentele di carattere deontologico”. Se le cose stessero davvero così, ci sarebbe molto di cui preoccuparsi. De Monde parla dei falsi invalidi, snocciola cifre tristemente note. Quando gli si fa notare che nel “Piano” c’è già la voce premiale per le visite ispettive, come accertamento di prestazioni indebite, smorza così i rischi del pacchetto-premio al denegato riconoscimento: “Intanto l’input è arrivato dal Presidente, quindi noi ci occupiamo di tradurlo. Poi deve considerare che la premialità introdotta diventa parametro dentro un sistema di valutazione più complesso. Sarà una componente insieme ad altre voci e criteri di efficienza, sul piano gestionale e organizzativo, della presenza, ad esempio. In ogni caso la delibera presidenziale stabilisce i parametri, non quanto devo ridurre”.

Ma qui sono le carte a parlare. Nel Piano, a pagina 16, viene riportato il riepilogo nazionale degli “Indicatori di efficienza economico-finanziaria della produzione”. Le ultime due righe sono relative l’annullamento della malattia e la revoca di invalidità, dalle quali, per quest’anno, è previsto un “risparmio” per le casse dello Stato pari a 81.412.836, contro 72.988.947 che erano l’obiettivo 2017, vale a dire un 11,4% in più. L’Inps dice di non aver programmato le riduzioni, ma come detto una tabella riporta il riepilogo nazionale e un’altra anche l’ammontare su base regionale: per l’invalidità in Sicilia (10 milioni), Puglia (6,2), Campania (4), mentre per la malattia in cima alla classifica del risparmio da conseguire ci sono la Lombardia (2,7 milioni), Sicilia (2,3), Puglia (1,9), Calabria (1,8) ed l’Emilia Romagna (1,4). Soldi che lo stato cercherà di non spendere nelle prestazioni, salvo spendere di più per il medico che più asseconda questa indicazione. Bene, sulla pelle di quanti?

“Così si finisce per minare anche la fiducia nella professionalità del medico”, commenta l’avvocato Nico Cerana, giuslavorista, da oltre trent’anni attivo nell’ambito del pubblico impiego. “L’Inps sta montando un sistema perverso. Parlando di obiettivi, si afferma di operare nell’interesse della collettività, ma la collettività paga con la fiscalità generale i medici e l’Inps perché perché gli accertamenti sulle condizioni di salute delle persone più fragili rispondano a criteri di obiettività e correttezza professionale, sui quali non possono prevalere ragioni di mero risparmio. La retribuzione di risultato prevede che il 70% delle risorse sia destinato alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati, contro il 30% destinato alla valutazione delle competenze professionali e manageriali dimostrate. Nel caso del medico, l’elemento premiale avrebbe potuto incentrarsi nell’aumento del numero dei controlli, nella riduzione dei tempi di effettuazione degli accertamenti sanitari, di approvazione dei relativi verbali e di comunicazione degli esiti ai soggetti interessati. Questo ha senso sotto il profilo economico della prestazione. Con questi premi, invece, ogni risparmio conseguito si porta dietro il dubbio di un diritto negato dietro incentivo al medico”.