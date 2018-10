Battibecco in conclusione dell’audizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria, tra il titolare di via XX settembre e Renato Brunetta. Il deputato azzurro chiede ripetutamente al Ministro Tria “se giovedì quando in Aula a Montecitorio verrà votato il Def – che contiene una stima dello spread a 240 punti – il differenziale sarà arrivato a 400 cosa accadrà, rifarà i conti?”. Tria inizia a rispondere, ma a quel punto il Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, Claudio Borghi spegne il microfono del Ministro Tria, che prosegue nella sua risposta a Brunetta. Al termine Brunetta va a stringere la mano al Ministro e lascia la Commissione e raggiunge i giornalisti nella sala accanto alla sala del ‘Mappamondo’ “Stiamo ballando su una polveriera e qui si parla di reddito di cittadinanza? Il Tesoro vuol mettere il Parlamento di votare su numeri certi? Lo spread a 240 punti è un dato non credibile”. Il Ministro dell’Economia ha lasciato la sala da un’uscita secondaria, evitando il contatto con i giornalisti.