Vladimir Putin ha compiuto 66 anni il 7 ottobre. Sul suo compleanno circolano sempre particolari aneddoti, come quando andò in Siberia a camminare o come quando partecipò a una partita di hockey e segnò sette reti. Quest’anno la festa è stata organizzata tenendo nascosto il luogo (sul Mar Nero, in ogni caso). Dunque relax per il presidente russo, che è stato raggiunto dall’amico Silvio Berlusconi.