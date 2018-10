Ormai è chiaro: ridurre il consumo di plastica è di vitale importanza per la tutela dell’ambiente. A tale scopo la Commissione Ue a fine maggio ha proposto un piano con limiti stringenti per aziende e istituzioni. Ma è necessario di pari passo far crescere la consapevolezza fra i cittadini: per questo è stata indetta la Giornata ‘Plastic free challenge‘.

“Il 4 ottobre il ministero dell’Ambiente ha dato il buon esempio liberandosi dalla plastica”, ha dichiarato il ministro Sergio Costa. Sul tema abbiamo dialogato con i cittadini in strada. “Il problema è molto grave, ma a livello individuale non possiamo fare molto”, dicono gli scettici. “Ai consumatori dev’essere fornita un’alternativa, per esempio nuovi prodotti a costi accettabili in materiali biodegradabili”, aggiunge qualcuno. Ma molti altri dichiarano di aver già modificato le proprie abitudini. “Spetta a ciascuno di noi contribuire al cambiamento, per esempio noi in famiglia con semplici accorgimenti abbiamo ridotto di due terzi l’uso della plastica”, afferma un giovane padre. “Serve impegno, ma fare a meno dei prodotti in plastica monouso e di molti imballaggi alimentari è possibile”, spiega un altro degli intervistati. E voi che ne dite?