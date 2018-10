Nessun timore per la tenuta dell'attuale maggioranza, che ha ancora un gradimento del 64%, con il supporto al Presidente del Consiglio Conte al 67%. Al 57% il sostegno a Salvini, 52% invece per Di Maio. Forza Italia scende sotto l'8%, mentre è stabile il Pd al 17%

La Lega vola in alto, sfiorando quota 34%, con il Movimento 5 Stelle, invece, in netta flessione: -1,5% di consensi che lo attestano al 28,5%. Gli ultimi rilevamenti pubblicati da Ipsos, in un sondaggio per il Corriere della Sera, mostrano un allargamento della forbice del sostegno ai due partiti di governo, con il Carroccio che sarebbe saldamente primo nelle preferenze degli italiani.

Se il partito di Matteo Salvini ha continuato a guadagnare terreno, anche se in maniera molto graduale (+0,3% rispetto ai rilevamenti di settembre che lo volevano al 33,5%), colpisce il netto calo dei Cinque Stelle che scendono sotto la quota del 30%. Tra gli altri partiti, Forza Italia continua a scendere e finisce sotto l’8%, mentre è stabile il Pd al 17%.

Nessun timore per la tenuta dell’attuale maggioranza, che ha ancora un gradimento del 64%. Ancora più alta la percentuale di chi dà un giudizio positivo sul presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al 67%. I due vicepremier confermano i valori di un mese fa: Salvini con un indice di 57 (identico a settembre); Luigi Di Maio con 52 (era 51 a settembre).

I rilevamenti di Ipsos risultano più severi nei confronti del M5S rispetto a quelli effettuati, ad esempio, da Euromedia e Piepoli per Porta a Porta e relativi al 1 ottobre. Secondo Euromedia, la Lega rimaneva stabile intorno al 33%, con una crescita nelle settimane precedenti di circa mezzo punto percentuale. Il Movimento 5 Stelle, invece, frenava la sua caduta seguita alle elezioni del 4 marzo, dopo le quali aveva perso circa tre punti, recuperando quasi un punto nel corso di settembre e attestandosi al 29%.

Piepoli, invece, disegnava una situazione ancora più equilibrata: la Lega di Salvini era data in ascesa di un punto percentuale, a quota 31%, mentre i Cinque Stelle mantenevano una situazione invariata rispetto al mese precedente, senza scendere sotto la soglia del 30%.