Il presidente della Regione Liguria commenta a caldo la possibile nomina (che dovrebbe arrivare oggi, ndr) di Marco Bucci, sindaco di Genova a Commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi: “Credo sia il giusto riconoscimento per il lavoro fatto finora in tandem con la Regione”. Toti poi spiega: “La rimozione delle macerie avverrà non appena la Procura della Repubblica di Genova e il Gip, ci daranno l’autorizzazione – e sulla demolizione – ci sarà il prima possibile, non appena, anche qui, la Procura dissequestrerà i due tronconi. La situazione è preoccupante nel complesso, ma affronteremo la situazione passo dopo passo”.