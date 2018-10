“Finalmente c’è un decreto, a firma di Salvini, che comincia dalla settimana prossima il suo viaggio in Parlamento. Potrà essere migliorato ma non mollo di un millimetro: su espulsioni, cittadinanza, permessi umanitari non torno indietro. Sono stanco, ma contento”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta su facebook dal suo ufficio al Viminale.

Nel corso della diretta Salvini ha risposto anche agli attacchi in arrivo dall’Europa: “Moscovici dice che i problemi per l’Europa sono Salvini, Le Pen e Orban. Un socialista francese che venga a dare lezioni fa ridere. Evidentemente se l’Europa schifa quei burocrati che hanno impoverito un intero continente ed ha fiducia in noi il problema è di chi ha malgovernato per anni”.