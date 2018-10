“A qualcuno dà fastidio che stiamo attuando le promesse della campagna elettorale. Ma noi non ci fermeremo davanti alle minacce, perché queste cose le dice una Commissione che non ha neanche l’1% dei consensi dei cittadini, non è eletta da cittadini italiani ed europei”. Così Luigi Di Maio, a margine della presentazione delle proposte di riforme costituzionali alla Camera, sulle polemiche sul Def. “Facciamo un po’ di deficit per una volta, ma noi il deficit lo restituiremo l’anno prossimo, perché con i tagli e la crescita abbasseremo il debito”, ha rivendicato. Per poi concludere: “Lettera da Ue? Non ne ho alcuna notizia”.