“E’ una manovra che rimane nei parametri europei. E’ un’iniezione di liquidità nell’economia reale che può aiutare i cittadini in difficoltà. Quando un Paese è stabile e fa crescere lassa economia potrebbe avviarsi un ciclo virtuoso”. Questo il commento al Def del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, al Tempio di Adriano a Roma per l’inaugurazione della targa in memoria degli ebrei romani. Il presidente Fico sui dubbi per l’eccessivo deficit annunciato dal governo replica: “Noi siamo una Repubblica democratica forte chiedo a tutti di essere più tranquilli”. Il governatore di Bankitalia Visco, anch’egli presente alle cerimonia, non ha voluto esprimere opinioni e rispondere alle nostre domande sul Def.