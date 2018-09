Esce anche nelle sale italiane Iuventa, il docu-film del regista Michele Cinque che racconta l’anno e mezzo di attività dell’imbarcazione ong al centro di una bufera giudiziaria e mediatica e da più di un anno sotto sequestro in Italia.

In sala con Zalab di Andrea Segre e Wanted, il documentario è già stato distribuito in 120 sale in Germania. “Ho deciso di fare questo film perché il gesto dei ragazzi della Jugend Rettet mi è sembrato epocale: in seguito a uno dei naufragi più drammatici degli ultimi tempi, hanno deciso di non poter restare a guardare, hanno fatto un crowdfunding e comprato un vecchio peschereccio che hanno chiamato Iuventa. E hanno cominciato a fare missioni di salvataggio nel Mediterraneo“, dice il regista. “Ora vengono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, alcuni di loro rischiano fino a 20 anni di carcere. È nato il reato di solidarietà”.