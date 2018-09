“Per quanto mi sforzi, non riesco a prendere sul serio un personaggetto come Casalino, che, in fondo, è un impiegato di Palazzo Chigi. Non è un Padreterno, non ha parlato il presidente del Consiglio o un ministro”. Così, a L’Aria che tira (La7), il direttore di Libero, Vittorio Feltri, commenta le polemiche sull’audio del portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino. E aggiunge: “Ha parlato un signore che voleva dare aria ai denti e si è lasciato andare ad alcune considerazioni, peraltro private, che gli sono state carpite e divulgate nel modo che sappiamo. Ma rimane un pettegolezzo di un signor nessuno, al quale non darei alcun peso. Non capisco il motivo di tante polemiche per una sparata, fatta anche con un linguaggio tipicamente colloquiale e direi addirittura familiare”. Feltri chiosa: “Casalino che ha voluto fare il bulletto più che minacciare i signori del Mef. Non riesco a capire come un Casalino possa far fuori il ministro dell’Economia. Mi sembra una scemenza”.