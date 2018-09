“Come nel 1994 è l’ora di una grande mobilitazione delle coscienze per noi che rappresentiamo l’Italia seria, onesta, concreta, fattiva. Chiediamo di unirsi a noi anche agli italiani “dell’Altra Italia”, quella che oggi non ha una rappresentanza politica, all’Italia che crede nel lavoro, nello studio, nella competenza, nell’impegno. Lo chiediamo per dare una speranza ai giovani, per costruire un futuro diverso per i nostri figli, per realizzare un nuovo grande progetto politico: un Centro-destra rinnovato e unito, nel quale possano riconoscersi gli italiani moderati, ragionevoli e di buon senso”. E’ quanto si legge sul manifesto della Libertà presentato da Silvio Berlusconi kermesse azzurra ‘L’Italia e l’Europa che vogliamo‘, organizzata da Antonio Tajani a Fiuggi (Frosinone). “Vogliamo che quest’Italia sia protagonista della nuova stagione politica, che realizzi, a partire da noi stessi, un profondo rinnovamento, che premi il merito, la capacità e l’impegno. Ancora una volta diciamo ad alta voce “Forza Italia!”. Siamo sicuri che l’Italia migliore vincerà ancora” conclude