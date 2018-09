“Salvini ha sempre fatto politica. A differenza di Berlusconi, che alle spalle aveva un impero, non ha mai lavorato in vita sua. Il segreto del suo successo? Rappresentare i piccoli imprenditori spaesati e le partite Iva”. Così il giornalista David Parenzo, ospite a Coffe Break, su La7, su Matteo Salvini. “Il suo colpo di genio è stato trasformare una Lega padana in una Lega sovranista“.

Video La7