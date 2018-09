“La rete sbugiarda Di Maio: il volo in economy per la visita in Cina era una balla, l’ennesima, perché il ministro ha viaggiato in business. Lo conferma il posto del biglietto mostrato durante la diretta video dove Di Maio prende in giro gli italiani”. Lo scrive su twitter Michele Anzaldi (Pd), postando un frame del video in cui si vede il vicepremier mostrare la carta d’imbarco con il posto assegnato.

La risposta di Di Maio non si fa attendere. Il ministro si affida nuovamente ad Instagram dove pubblica tre video nei quali mostra i biglietti aerei che recitano chiaramente Economy: “Quelli del Pd sono talmente abituati agli Air Force Renzi che pensano che sia impossibile che il vice presidente del consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro possa andare in Cina con un volo di linea in Economy. Bè io l’ho fatto. E in tre mesi e mezzo da ministro non ho mai preso l’aereo di Stato. Quel parlamentare del Pd ha detto solo un’altra fake news. In questo video c’è la verità. Adesso torno a lavorare per creare opportunità per le nostre imprese in Cina!”