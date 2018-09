“Non c’è stato nessun compromesso. Da parte nostra nessun accordo con Forza Italia. Noi andiamo avanti con Foa”. A dirlo è la deputata del M5s, Mirella Liuzzi, dopo in Commissione di Vigilanza ha dato l’ok al Cda Rai per esprimere un nome per la presidenza della televisione pubblica (con l’astensione di Forza Italia). “Se Forza Italia voterà per Marcello Foa non ci sarà nessun imbarazzo. Sono necessari i due terzi dei voti e le forze politiche in campo sono quelle. Con qualcuno dobbiamo dialogare”.