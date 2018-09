“Io e Salvini? Si sta giocando a evidenziare sempre le cose su cui non c’è accordo tra M5s e Lega, ma il governo per ora è compatto e continua a combattere“. Così a Dimartedì (La7) il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, si esprime sui rapporti con la Lega. “Si alimenta un giochino per farci dire cose diverse” – spiega – “Queste due forze politiche si sono messe insieme sulla base di un programma, ci sono cose su cui siamo d’accordo, altre sulle quale non siamo d’accordo. Io e Salvini ci capiamo sui fatti. Tutta questa telenovela che si crea intorno a noi due è per far scrivere ai giornali ogni mattina che c’è un contrasto tra noi due su ogni tema”. E annuncia: “Stamattina abbiamo fatto una riunione e abbiamo deciso che la settimana prossima presentiamo una proposta di legge costituzionale che taglia 345 parlamentari. Si otterrano così per 100 milioni di euro di risparmio l’anno. Stiamo lavorando alla prima legge di bilancio che mette al centro la qualità della vita degli italiani” – prosegue – “Abbattere il debito pubblico è un impegno che prendiamo, ma una legge di bilancio non si fa per ridurre il debito pubblico, ma per cominciare ad avviare iniziative importanti, mantenere le promesse in campagna elettorale e migliorare la qualità della vita degli italiani. Questa legge di bilancio manterrà le promesse: superare la Fornero, fare il reddito cittadinanza e la flat tax. Una parte delle risorse arriverà dal taglio degli sprechi. Ce ne sono tantissimi, il bilancio è pieno di sprechi”