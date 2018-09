La costa est degli Stati Uniti si prepara all’arrivo dell’uragano Florence, che potrebbe colpire nei prossimi giorni. Con venti fino a 220 chilometri orari, onde di tempesta, precipitazioni eccezionalmente intense e allagamenti, i governatori degli stati South e North Carolina e Virginia, temendo i danni, hanno disposto l’evacuazione di circa un milione di persone. Il presidente Donald Trump, su Twitter, ha reso noto di essere stato informato dalle autorità governative degli stati interessati e dall’agenzia federale per la gestione delle emergenze ed esorta gli abitanti a “stare attenti e mettersi al sicuro”.

Negli ultimi giorni, la tempesta oceanica rinominata Florence ha rapidamente aumentato la sua potenza, trasformandosi in un uragano di categoria 4 su 5. Il governatore del South Carolina, Henry McMaster ha per questo disposto l’evacuazione obbligatoria dell’intera fascia costiera dello stato, affermando che “il rischio di impatti diretti continuerà a crescere”. Le stesse precauzioni sono state presse dalle autorità del North Calorina e della Virginia. Ma non solo anche lo stato del Maryland ha dichiarato lo stato di emergenza.

Attention readers: All news stories related to #HurricaneFlorence will be available for free for the duration of the storm.

You will able to access all vital information about the storm, preparations and response without interruption.

Thanks for reading. Stay safe, y’all. pic.twitter.com/m1a5MmmpA7

— The Post and Courier (@postandcourier) 10 settembre 2018