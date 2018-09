La pizzeria ‘San Francesco’ di via Campi si trova a un centinaio di metri dalle macerie del ponte Morandi a Genova, crollato di fronte alle case di via Fillak e via Porro. Per giorni in zona rossa, senza sapere se e quando avrebbe potuto riaprire, ha inaugurato per la seconda volta, a 40 anni dalla prima apertura. Un segno di speranza a pochi passi dal campo dove gli sfollati attendono ancora di poter rientrare nelle proprie case, i clienti della pizzeria possono superare una prima barriera pattugliata giorno e notte in difesa della zona rossa per garantire la pubblica incolumità ed evitare fenomeni di sciacallaggio. Una buona notizia per il tessuto commerciale che ha subito pesanti ripercussioni dopo il crollo del viadotto autostradale, ma in questi giorni sta provando a rialzare la testa, lanciando un appello a tutti i genovesi affinché facciano visita alla zona e sostengano con i loro acquisti un quartiere duramente colpito dal crollo del 14 agosto.