La misura è stata richiesta dopo la condanna in primo grado di Umberto Bossi, dell'ex tesoriere Francesco Belsito e di tre ex revisori dei conti per truffa ai danni dello Stato per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010. Salvini: "Se vogliono toglierci tutto, lo possono fare. Noi abbiamo gli italiani con noi, facciano quello che credono"

Il tribunale del Riesame di Genova ha accolto il ricorso della procura sui fondi della Lega: è quindi confermato il sequestro di 49 milioni di euro richiesto dai giudici dopo la condanna in primo grado di Umberto Bossi, dell’ex tesoriere Francesco Belsito e di tre ex revisori dei conti per truffa ai danni dello Stato per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010. Al momento i fondi sequestrati ammontano a circa 3 milioni e attualmente nelle casse del partito ci sono poco più di 5 milioni. “E’ una vicenda del passato e sono tranquillo”, ha commentato il ministro dell’Interno e leader del Carroccio Matteo Salvini, “gli avvocati faranno le loro scelte: se vogliono toglierci tutto facciano pure, gli italiani sono con noi. Spero che la Procura di Genova si impegni sulla tragedia del Ponte Morandi. Io sono tranquillo, continuo a lavorare, i processi e le storie del passato che riguardano fatti di otto o dieci anni fa non mi appassionano”. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio della Lega Giancarlo Giorgetti, intervistato venerdì scorso alla Festa del Fatto da Peter Gomez, aveva dichiarato: “Se il tribunale conferma il sequestro, il giorno dopo il partito muore”.

I difensori della Lega potrebbero ora impugnare la decisione e ricorrere ancora in Cassazione. Era stata proprio la Cassazione ad aprile scorso a rinviare al Riesame il caso dopo aver accolto la richiesta della Procura di poter sequestrare fondi del Carroccio, oltre a quelli già trovati. I difensori del Carroccio avevano presentato una consulenza “per dimostrare che i soldi che la Lega ha in cassa ora sono contributi di eletti, donazioni di elettori e del 2 per mille della dichiarazione dei redditi. Sono somme non solo lecite ma che hanno anche un fine costituzionale: consentono al partito di perseguire le finalità democratiche del Paese. Dire che sono profitto del reato è un non senso giuridico“. Il procuratore Francesco Cozzi aveva annunciato che nel caso in cui il Riesame avesse accolto la decisione della Cassazione avrebbe chiesto l’immediato sequestro dei fondi.

Da Forza Italia sono arrivate le prime voci di solidarietà verso l’ex alleato della Lega: “Solidarietà agli amici ed alleati del Carroccio”, ha scritto la capogruppo azzurra alla Camera Maria Stella Gelmini su Twitter tra l’altro definendo i leghisti ancora “alleati”. “Trovo ingiusto che un movimento politico paghi un conto così salato a causa di comportamenti personali di ex dirigenti. Una comunità non può rispondere di colpe dei singoli. Non si può sequestrare un partito“. Stessa linea seguita dall’ex ministro Maurizio Lupi ora in Noi con l’Italia: “Non s’è mai visto un tribunale che cancella di fatto un partito politico. Tutta la mia solidarietà alla Lega e a Matteo Salvini. Quello che sta succedendo in Italia è un vulnus alla vita democratica. Anche i più acerrimi nemici della Lega dovrebbero insorgere contro questa palese ingiustizia, anche se sancita da un tribunale”.

Ad attaccare la Lega è invece il Partito democratico: “Parla bene e razzola molto male”, ha scritto su Twitter il capogruppo al Senato Andrea Marcucci. “Ora non ha più giustificazioni. La Lega restituisca allo Stato 49 milioni”. Così come Roberto Speranza, deputato di Liberi e uguali: “Le sentenze per me non si commentano ma si rispettano sempre”, ha dichiarato a Radio Uno. “Nessuno può sentirsi al di sopra della legge per le funzioni che ricopre o il consenso che ha”.