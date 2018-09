La polizia britannica ritiene di aver raccolto "sufficienti indizi" nei confronti di Alexander Petrov e Ruslan Boshirov - ma il numero due di Scotland Yard, Neil Basu, ha precisato che probabilmente entrambi viaggiavano sotto falso nome - per ritenerli i responsabili dell'avvelenamento dell'ex spia Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, avvenuto in un parco di Salisbury lo scorso marzo

Un mandato di cattura internazionale è stato emesso contro due presunti cittadini russi per la tentata uccisione a marzo dell’ex spia Sergei Skripal e di sua figlia Yulia. La polizia britannica ritiene di aver raccolto “sufficienti indizi” nei confronti di Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, ma il numero due di Scotland Yard, Neil Basu, ha precisato che probabilmente entrambi viaggiavano sotto falso nome. Al momento, secondo quanto comunicato, Londra non intende chiederne l’estradizione a Mosca.

Identificati a luglio – A luglio, i media londinesi, citando fonti vicine all’indagine, avevano annunciato l’identificazione delle persone ritenute responsabili dell’avvelenamento degli Skripal in un parchetto di Salisbury. Il 66enne ex colonnello del Gru e la sua figlia di 33 anni vennero ritrovati il 4 marzo su una panchina in gravi condizioni dopo aver inalato un gas nervino, il Novichok, che i britannici ritengono essere stato prodotto in Russia.

Chi è Sergei Skripal – Il colonnello Skripal era una doppia barba finta: in passato era stato infedele nei confronti del Gru, il servizio segreto militare di Mosca. Tradì per soldi, che il Mi6britannico gli portava in contanti in Spagna in cambio di informazioni su 300 suoi colleghi russi. Aveva iniziato mentre l’Unione Sovietica si dissolveva e il doppio gioco era continuato per anni. Fino a quando, nel 2004, era stato scoperto e processato. Condannato per alto tradimento, Skripal ha scontato solo una parte della pena. Nel 2010 il suo nome è poi finito nella lista degli agenti che Mosca aveva scambiato per far rientrare in patria dieci spie scoperte dagli Stati Uniti.

I dubbi sul suo ritorno in pista – Fra le piste investigative più accreditate, secondo i media britannici, c’è quella legata al sospetto che l’ex spia possa aver “violato i patti” che otto anni fa gli avevano garantito la grazia in patria, ricominciando a collaborare “da freelance” con agenzie private di ex 007 britannici. Si spiegherebbe così la sua presenza proprio a Salisbury, nel sud dell’Inghilterra, in una zona dove vivono altre ex spie britanniche che Skripal conoscerebbe da tempo.

La crisi diplomatica dopo l’avvelenamento – Dopo l’attacco del 4 marzo, nel quale era rimasto contaminato anche il poliziotto locale Nick Bailey, è scoppiata una crisi internazionale, culminata nell’espulsione di oltre 100 diplomatici russi tra Europa, Canada e Stati Uniti. Un’iniziativa a cui aveva partecipato anche l’Italia “perché vincolati dalla solidarietà atlantica, non perché noi avessimo delle lamentele su ostilità in Italia, che non ci sono state e non credo ci saranno”, spiegò all’Ansa l’ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Terracciano. All’iniziativa dei Paesi europei era seguita la contromisura del Cremlino che aveva a sua volta allontanato decine di diplomatici britannici per “riequilibrare” il conto.