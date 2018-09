Un censimento degli occupanti abusivi di immobili da avviare con “massima rapidità” ai fini dello sgombero. Accompagnato dalla verifica della “situazione reddituale” di chi occupa e della sua “regolarità di accesso e permanenza sul territorio nazionale“. E’ quanto prevede una nuova circolare del ministero dell’Interno inviata ai prefetti. Secondo il documento, il provvedimento “dovrà essere finalizzato alla possibile identificazione degli occupanti e della composizione dei nuclei familiari – si legge – oltre alla verifica della situazione reddituale e della condizione di regolarità di accesso e permanenza sul territorio nazionale”. Contestualmente il ministero guidato da Matteo Salvini rende noto che a partire dal 5 settembre, in 12 città italiane, inizierà per poliziotti e carabinieri la sperimentazione del taser, la pistola elettrica non letale.

“L’occupazione degli immobili costituisce da tempo una delle principali problematiche che affliggono i grandi centri urbani del Paese” è la premessa che si legge nel documento del Viminale, nel quale poi si rileva che “la gestione del tema dell’occupazione arbitraria degli immobili non ha compiuto significativi passi avanti, se non rispetto alle misure di natura preventiva rivolte ad evitare nuove occupazioni”. Per porre rimedio, la circolare inviata ai prefetti a firma del capo di gabinetto Matteo Piantedosi – indagato con Salvini per la vicenda della nave Diciotti – mette l’accento sulla necessità di intervenire con “massima rapidità“. A tutela dei soggetti fragili e dei minori, il documento prevede specifici interventi a carico dei Servizi sociali dei Comuni, se non viene individuata alcuna possibilità di garantire il sostegno attraverso parenti o altre strutture.

La misura colpirà specialmente centri sociali occupati ed edifici abbandonati presi a dimora da migranti o da quanti non possono permettersi di pagare un affitto. Molto restrittivi i parametri indicati per rientrare nell’alveo dell’assistenza pubblica e, in ogni caso, relegati ad accertamenti da farsi soltanto in un secondo momento rispetto allo sgombero. Per coloro che non si trovano in situazioni di fragilità, infatti, la circolare prevede “forme più generali di assistenza nell’immediatezza dell’evento”. Il fine, fa sapere il Viminale, è garantire la proprietà privata e tutelare la sicurezza sul territorio. Entro fine settembre è previsto un primo punto sullo stato dell’iniziativa.

La stretta sulle occupazioni abusive non è l’unico intervento disposto dal ministero. Questo mercoledì, infatti, inizierà la sperimentazione del teaser: “Aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro” commenta il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Le linee guida emesse dal Dipartimento della Pubblica sicurezza – che definiscono il taser “un’arma propria” – prevedono che l’arma vada “mostrata senza essere impugnata per far desistere il soggetto dalla condotta in atto”. Se il tentativo fallisce, allora, si spara il colpo, ma occorre “considerare per quanto possibile il contesto dell’intervento ed i rischi associati con la caduta della persona dopo che la stessa è stata attinta”. Le prime città in cui partirà la sperimentazione sono: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi. “Per troppo tempo le nostre Forze dell’Ordine sono state abbandonate, è nostro dovere garantire loro i migliori strumenti per poter difendere in modo adeguato il popolo italiano” ha concluso il vicepremier Salvini.