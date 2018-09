È morto all’età di 96 anni, a Belluno, lo scienziato Luigi Luca Cavalli Sforza. Pioniere della genetica delle popolazioni, studioso anche di antropologia e linguistica, ha dedicato la sua carriera a smontare il concetto di “razza”. È stato uno dei primi scienziati a concentrarsi sulle modalità con cui i geni contengono le tracce della storia dell’umanità: i risultati dei suoi sforzi sono contenuti in diversi libro diventati best seller, primo tra tutti “Geni, popoli e lingue” – edito in Italia da Adelphi. Nel 1993 con il figlio Francesco ha scritto poi il libro divulgativo Chi siamo. La storia della diversità umana.

Nato a Genova il 25 gennaio 1922, il genetista è stato allievo di Adriano Buzzati Traverso, padre della genetica italiana. Ha iniziato i suoi studi sulla genetica partendo dal moscerino della frutta e dai batteri, per poi spostare la sua attenzione sull’uomo. In particolare si è dedicato alla genetica delle popolazioni e delle migrazioni dell’uomo e sulle interazioni tra geni e cultura. Combinando la demografia con le analisi dei gruppi sanguigni nella popolazione è riuscito a creare un vero e proprio nuovo campo di ricerca. I suoi studi hanno permesso di ritrovare nell’attuale patrimonio genetico dell’uomo i segni lasciati dai grandi movimenti migratori del passato e delle società multietniche.

Oltre alla carriera accademica – ha insegnato a Parma, Pavia e Stanford (Stati Uniti) – Cavalli Sforza ha dedicato una parte importante della sua attività alla divulgazione scientifica, sia attraverso la pubblicazione di – anche di alcune raccolte delle sue lezioni – sia incontrando direttamente il pubblico organizzando festival e promuovendo diverse mostre sulla storia dell’umanità.