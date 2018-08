Sorridono i rossoneri di Gennaro Gattuso che partendo dalla seconda fascia hanno evitato incroci ben più complessi con, per esempio, Arsenal e Chelsea. Oltre ai greci, Betis e la sorpresa Lussemburghese Dudelange. Va peggio ai biancocelesti che trovano i francesi allenati da una vecchia conoscenza della Capitale, Rudy Garcia, e un'altra insidia: l'Eintracht Francoforte

Il Milan pesca l’Olympiacos, la Lazio il Marsiglia e l’Eintracht Francoforte: questo ha decretato l’urna del Grimaldi Forum di Montecarlo dove si è svolto il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018/2109. Sorridono i rossoneri di Gennaro Gattuso che partendo dalla seconda fascia hanno evitato incroci ben più complessi con, per esempio, Arsenal e Chelsea. Oltre ai greci, Betis e la sorpresa Lussemburghese Dudelange sembrano squadre abbordabili. Va peggio ai biancocelesti che trovano i francesi allenati da una vecchia conoscenza della Capitale, Rudy Garcia, e un’altra insidia rappresentata dal club tedesco vincitore lo scorso anno della Coppa di Germania. A chiudere il girone H c’è poi l’Apollon Limassol. Manca la terza italiana, l’Atalanta, eliminata giovedì sera nell’ultimo turno di qualificazioni: fatali i rigori contro il Copenhagen, finito nel gruppo C con lo Zenit San Pietroburgo.

Prima giornata in programma il 20 settembre, ultima il 13 dicembre. Finale in programma il 29 maggio 2019 a Baku, in Azerbaigian.

Questo il quadro complessivo dei 12 gruppi di Europa League 2018-19 stabiliti dal sorteggio di Montecarlo.

GTUPPO A: Bayer Leverkusen (Ger), Ludogorets (Bul), Zurigo (Sui), Aek Larnaca (Cip).

GRUPPO B: Salisburgo (Aut), Celtic (Sco), Lipsia (Ger), Rosenborg (Nor).

GRUPPO C: Zenit San Pietroburgo (Rus), Copenaghen (Dan), Bordeaux (Fra), Slavia Praga (Cze).

GRUPPO D: Anderlecht (Bel), Fenerbahce (Tur), Dinamo Zagabria (Cro), Spartak Trnava (Svk).

GRUPPO E: Arsenal (Ing), Sporting Lisbona (Por), Qarabag (Aze), Vorskla (Ucr).

GRUPPO F: Olympiacos (Gre), MILAN (ITA), Betis (Esp), Dudelange (Lus).

GRUPPO G: Villarreal (Spa), Rapid Vienna (Aut), Spartak Mosca (Rus), Glasgow Rangers (Sco).

GRUPPO H: LAZIO (ITA), Marsiglia (Fra), Eintracht Francoforte (Ger), Apollon Limassol (Cip).

GRUPPO I: Besiktas (Tur), Genk (Bel), Malmoe (Sve), Sarpsborg (Nor).

GRUPPO J: Siviglia (Spa), Krasnodar (Rus), Standard Liegi (Bel), Akhisarspor (Tur).

GRUPPO K: Dinamo Kiev (Ucr), Astana (Kaz), Rennes (Fra), Jablonec (Cze).

GRUPPO L: Chelsea (Ing), Paok (Gre), Bate Borisov (Blr), Mol Vidi (Ung).