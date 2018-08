Sarà Teresa Alvaro il nuovo direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Il ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha scelto lei come nuovo numero uno dell’Agid tra 74 candidature esaminate. Nel suo curriculum vanta un’esperienza di ben 12 anni come responsabile informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sarà, così, una donna a portare l’Italia nel futuro delle tecnologie informatiche. Suo il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana. “Alvaro è un’eccellenza – ha commentato Bongiorno su Rai Uno – e il settore ha bisogno di eccellenze”. Sulla digitalizzazione “siamo all’anno zero”, il commento del ministro. Nelle prossime ore verrà firmato il decreto di nomina e la Alvaro si insedierà subito dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti entro 30 giorni dal decreto di nomina. Prenderà il posto di Antonio Samaritani, che a luglio ha terminato i suoi tre anni di mandato.

Classe 1954, Alvaro – come si legge nel suo curriculum – è laureata in matematica, è libero docente di informatica gestionale ma ha anche una specializzazione in cooperazione internazionale. Nel 2012 ha vinto la prima edizione del premio CIONET, dedicato ai direttore informatici delle grandi aziende del Made in Italy.

Il nuovo direttore di Agid è stato selezionato con procedura ad avviso pubblico avviata lo scorso 3 luglio. Per la valutazione delle 74 candidature pervenute è stata costituita una Commissione composta da tre esperti. La Commissione ne ha selezionati 9 sulla base dell’analisi del curriculum e li ha ulteriormente esaminati tramite colloquio individuale. Poi, l’ulteriore selezione degli ultimi tre che hanno tenuto un colloquio individuale col ministro Bongiorno. Alla fine la scelta è caduta suTeresa Alvaro, confermando tra l’altro la valutazione della Commissione che l’aveva scelta come la migliore candidata.