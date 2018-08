L'ex ministro vuole candidato il sindaco di San Casciano in Val di Pesa per la poltrona dalla quale dipenderanno strategie e candidati delle prossime amministrative e regionali. E per opporsi a lui è sceso in campo l'ex parlamentare già fedelissimo dei governi degli ultimi anni

Ortodossi contro dialoganti. Fedelissimi della prima ora contro disponibili ad aprire a tutto il centrosinistra. Nel Pd toscano non solo sono tornate le correnti, ma sono tornati anche “gli spifferi” come li definiscono nella sede di via Forlanini a Firenze. E, sorpresa, la guerra fratricida di queste ore si sta consumando proprio all’interno di quel fronte renziano che negli ultimi anni era apparso come un blocco unito intorno alle idee dell’ex sindaco di Firenze. L’oggetto del contendere è la poltrona da segretario regionale del Pd che sarà formalizzata ad ottobre con le primarie aperte ma in realtà la partita è molto più grande: “Il congresso è diventato così rilevante perché il prossimo segretario avrà mano libera sulla strategia e i candidati del Pd alle prossime amministrative di Firenze, Livorno e Prato del 2019 e alle elezioni regionali del 2020”, spiega un renziano della prima ora a ilfattoquotidiano.it. Così nelle scorse settimane l’ex ministro dello Sport Luca Lotti e l’ex sottosegretario Antonello Giacomelli hanno iniziato a fare scouting per cercare un candidato credibile e alla fine lo hanno individuato nel sindaco di San Casciano in Val di Pesa Massimiliano Pescini. È qui, però, che è arrivata la rottura: la scelta di Pescini avvenuta attraverso due “caminetti” nella sede di Via Forlanini non è piaciuta a molti nemmeno all’interno del fronte renziano e così domenica l’ex deputato dem Federico Gelli ha annunciato la sua candidatura in opposizione a Pescini. “Mi candido per ricostruire una comunità in cui ognuno c’è con la sua persona – ha detto Gelli – capace di guardare anche all’esperienza di tanti amici e compagni della sinistra”.

In un post su facebook l’ex deputato pisano ha annunciato anche la convocazione di un’assemblea pubblica a settembre con i “militanti, simpatizzanti, chi lavora nelle istituzioni, nelle associazioni, nei sindacati, chi è deluso e chi si è addirittura allontanato” per ricostruire un partito che “torni ad essere presente nelle città, nei quartieri (quelli più periferici), nel mondo del lavoro, della scuola, del volontariato e che non vada a bussare alle porte dei cittadini solo nelle scadenze elettorali”. Gelli, nato nel pisano e medico di professione, è uno degli uomini forti del Pd in Toscana: eletto consigliere regionale nel 2000, è diventato vicegovernatore della giunta guidata da Claudio Martini fino al 2010 e poi nel 2013 è stato eletto deputato diventando anche responsabile Sanità nella segreteria del Pd. Dal 2013 è anche Presidente del Cesvot Toscana ed è sempre stato considerato un renziano di ferro: da giovanissimo conobbe l’ex premier nel mondo scout e da lì ne nacque un rapporto di stima che è andato avanti fino all’inizio di quest’anno quando Renzi gli ha chiesto esplicitamente di candidarsi a sindaco di Pisa in vista delle amministrative di giugno, poi vinte dal centrodestra a trazione leghista. Gelli rifiutò e l’ex segretario del Pd per ripicca decise di escluderlo dalle liste per il Parlamento provocando la prima rottura tra i due. Adesso la candidatura dell’ex deputato pisano ha provocato la spaccatura definitiva nel fronte renziano: in primo luogo perché dalla sua parte si stanno schierando anche renzianissimi della prima ora come il boschiano Marco Donati, l’assessore alla Sanità Stefania Saccardi e i consiglieri regionali Francesco Gazzetti e Monia Monni, e poi perché nell’inner circle di Luca Lotti e Antonello Giacomelli sanno che in Toscana Gelli può contare su un ampio consenso soprattutto nel mondo del volontariato e della sanità. E nella sede del Pd di via Forlanini tutti sanno che se i renziani si presentassero con due candidati diversi al Congresso e a spuntarla dovesse essere proprio Gelli, il potere di Renzi e Lotti sul partito ne uscirebbe fortemente ridimensionato.

Per questo, dopo la candidatura di Gelli, i telefoni del fronte vicino all’ex ministro dello Sport si sono surriscaldati con il tentativo di fermare l’avanzata dell’ex deputato Pd. Le ipotesi sul tavolo sono due: tenere il punto sul nome di Pescini spaccando definitivamente il fronte renziano o proporre a Gelli, che comunque difficilmente accetterà, un terzo nome unitario in modo da accontentare tutti. Secondo quanto risulta a ilfattoquotidiano.it in queste ore starebbero girando i nomi degli europarlamentari Simona Bonafè e Nicola Danti mentre è molto improbabile che sia lo stesso Lotti a scendere in campo in prima persona.

La candidatura di Gelli, oltre a spaccare in due il fronte renziano, ha anche allietato la minoranza del partito che è pronta a dialogare con lui ad una condizione: la “discontinuità” rispetto alla gestione di Matteo Renzi e del giglio magico. “Mi sembra evidente che qualcuno in Toscana abbia iniziato a capire che c’è bisogno di una rottura forte rispetto al passato – spiega la consigliera regionale Alessandra Nardini – e soprattutto che le decisioni non possono più passare solo da Rignano sull’Arno (paese natale di Matteo Renzi, ndr) o da Montelupo fiorentino (di Luca Lotti, ndr). Nel caso in cui ci fosse un candidato in grado di ammettere gli errori degli scorsi anni in Toscana e non solo, in quel caso saremo pronti a dialogare con quella persona”. Nel frattempo, proprio la minoranza del partito è pronta a presentare un proprio candidato: inizialmente si era pensato alla figura del sindaco di Campi Bisenzio e contrario all’aeroporto di Firenze Emiliano Fossi ma nell’area più a sinistra del partito l’idea di unire il mandato da primo cittadino e quello di segretario regionale non convince. Così in queste ore è diventato sempre più caldo in nome di Valerio Fabiani, uno dei cinque reggenti che in questi mesi hanno traghettato il partito dopo le dimissioni dell’ex segretario Dario Parrini.