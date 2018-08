“Non voglio entrare in uno scontro” con chi chiede di rallentare sui tagli alle pensioni: ma nel contratto di governo “abbiamo scritto che vogliamo tagliare le pensioni d’oro: se qualcuno vuol dire che il contratto non si deve attuare lo dica chiaramente, altrimenti si va avanti”. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa nel corso della sua visita in Egitto.

“Sia chiaro – ha aggiunto – che agiamo su persone che prendono dai 4 mila euro netti in su, se non hanno versato i contributi” relativi agli assegni eppure, osserva Di Maio, “si stanno trattando queste persone come disperati che adesso dobbiamo andare a salvare”.