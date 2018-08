Il vicepremier ha risposto alla proposta di Alberto Brambilla, economista e consigliere di Matteo Salvini, secondo cui è sbagliato tagliare le pensioni superiori ai 4mila euro e sarebbe meglio chiedere agli italiani un contributo straordinario di solidarietà di tre anni per sostenere la non autosufficienza e l'occupazione di giovani, over 50 e donne

Un contributo straordinario di solidarietà al posto del ricalcolo delle cosiddette “pensioni d’oro“. La proposta di Alberto Brambilla, economista e consigliere del segretario della Lega Matteo Salvini agita le acque nel governo. Alla proposta avanzata da Itinerari previdenziali in uno studio pubblicato da La Repubblica ha risposto nel pomeriggio il vicepremier del M5s Luigi Di Maio: “Se qualcuno vuol dire che il contratto non si deve attuare lo dica chiaramente, altrimenti si va avanti”.

Secondo Brambilla, autore dello studio, il ricalcolo contributivo delle pensioni superiori ai 4mila euro, contenuto nella proposta di legge depositata alla Camera il 6 agosto da Lega e 5 Stelle, non è la strada migliore. Meglio, spiega il consigliere leghista, chiedere agli italiani un contributo straordinario di solidarietà di tre anni per sostenere la non autosufficienza e l’occupazione di giovani, over 50 e donne.

“Non voglio entrare in uno scontro”, ha replicato nel primo pomeriggio Di Maio in conferenza stampa nel corso della sua visita in Egitto, ma nel contratto di governo “abbiamo scritto che vogliamo tagliare le pensioni d’oro: se qualcuno vuol dire che il contratto non si deve attuare lo dica chiaramente, altrimenti si va avanti”. “Sia chiaro – ha aggiunto – che agiamo su persone che prendono dai 4 mila euro netti in su, se non hanno versato i contributi” relativi agli assegni eppure, osserva Di Maio, “si stanno trattando queste persone come disperati che adesso dobbiamo andare a salvare”.