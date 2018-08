“Se dovesse esserci un attacco speculativo sarà per ragioni politiche perché sulle ragioni economiche del nostro Paese non solo siamo molto tranquilli ma da settembre presenteremo un piano delle riforme, che va dalla sburocratizzazione agli investimenti alla riforma fiscale, al reddito di cittadinanza, che è la nostra road map per far crescere l’economia. Saranno le riforme con cui accompagneremo la legge di bilancio”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio da Il Cairo.

“Non stiamo chiedendo aiuto a nessuno perché non c’è un attacco speculativo, qualora dovesse esserci ci aspettiamo di capirne la natura, perché l’Italia non è nuova ad attacchi speculativi per far cadere il governo”. Così il vicepremier risponde a chi gli chiede se l’Italia abbia chiesto un aiuto alla Bce.