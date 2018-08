Lanci di pietre, fumogeni e insulti e barche speronate: pescatori francesi e britannici sono stati protagonisti nella notte di una vera e propria battaglia navale nel Canale della Manica. Oggetto del contendere: le capesante. E’ solo l’ultimo episodio, riportato dal Guardian, di una controversia di lunga data sulla pesca del pregiato mollusco, con i francesi che accusano le imbarcazioni britanniche di pescarne troppe al largo delle coste della Normandia.

Secondo il quotidiano, 35 imbarcazioni francesi hanno circondato cinque barche britanniche. La schermaglia si è svolta a oltre 12 miglia nautiche dalla costa. Secondo le norme europee, i britannici non possono pescare entro 12 miglia dalla costa francese, ma possono dragare per le capesante nel tratto di 40 miglia di acqua internazionale conosciuta come la Baie de Seine.