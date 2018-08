“Di Ong, che volendo o no erano di aiuto ai trafficanti di esseri umani, non ce ne sono più nel Mediterraneo. E posso dire che se non cambieranno le regole di alcune missioni internazionali e navali, potremmo anche fare a meno di queste missioni”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini parlando al termine dell’incontro con il presidente ungherese Viktor Orban. Quando un cronista gli ha chiesto conto dell’aumento dei morti in mare, Salvini ha replicato: “Se dormo di notte? Benissimo perché combatto gli scafisti che trafficano in armi e droga con i solfi dei migranti”