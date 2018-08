Piazza San Babila si riempie per il sit-in di protesta organizzato da “Europa senza Muri” e i “sentinelli di Milano” in contemporanea all’incontro tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e il premier ungherese Victor Orban. All’appello hanno risposto anche Anpi, Cgil, Acli, oltre a partiti come Pd, LeU e Possibile. Proprio Pippo Civati, tra i protagonisti della protesta sul molo di Catania per la nave Diciotti, dice: “Non siamo 4 gatti. Spero che da qui riparta una nuova sinistra”. Dal palco è l’assessore alle politiche sociali del comune di Milano Pierfrancesco Majorino a replicare alle critiche di Salvini sulla manifestazione di Milano.

Prima di arrivare in piazza San Babila, un piccolo gruppo di studenti dei centri sociali è andato sotto il consolato ungherese per protestare contro la visita a Milano di Orban