La donna ha denunciato di essere stata stuprata in una stanza di hotel della città romagnola. I due, 21 e 23 anni, sono stati idenfiticati dagli uomini della squadra mobile riminese. Sospesi dal direttore della scuola, ora rischiano la destituzione

Due allievi della Scuola di polizia di Brescia sono indagati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista tedesca. Lo stupro è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio nella camera di un hotel di Rimini. Poche ore dopo i due, 21 e 23 anni, sonon stati idenfiticati dagli uomini della squadra mobile riminese.

Gli accertamenti si sono prolungati fino a tarda notte alla presenza del sostituto procuratore Davide Ercolani, in questura fino alle 4 per sentire vittima e testimoni. Per i due giovani è già stata avviata la procedura di sospensione dalla Scuola allievi agenti.

L’iter, attivato dal direttore e ratificato dalla direzione del personale di Roma, qualora dovesse portare all’accertamento delle responsabilità dei due allievi, probabilmente farebbe scattare la loro destituzione e non prenderebbero mai servizio.

“In attesa degli accertamenti da parte degli inquirenti – scrive in una nota il Comune di Rimini – ribadiamo la totale vicinanza, solidarietà, sostegno e aiuto a ogni donna che sia oggetto e vittima di qualsiasi tipo di violenza, a partire dalla più brutale e vigliacca, quella sessuale”.

Quindi, si legge nel comunicato, “per tale motivo, sin da ora affermiamo che, qualora i riscontri degli investigatori confermassero le prime ipotesi, il Comune di Rimini, dando voce alla sensibilità dell’intera comunità riminese così come avvenuto per casi analoghi in passato, si costituirà parte civile nei confronti dei responsabili”.