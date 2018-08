Massimo Cacciari è furioso. Durante il collegamento con In Onda (La7), si lascia andare ad uno sfogo appassionato e senza freni quando viene intavolato il tema della gestione della nave Diciotti da parte del governo e del ministro dell’Interno Matteo Salvini in particolare. “Mi vergogno di questo paese di questa Europa. E uno che non si indigna della situazione in cui ci troviamo secondo me è un pezzo di merda”