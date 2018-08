“Ho promesso di difendere confini e sicurezza degli Italiani, questo faccio da due mesi e questo continuerò a fare. 700.000 sbarcati coi governi di sinistra mi sembrano abbastanza!”. Queste le parole con cui il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha presentato una lunga diretta facebook durante la quale è intervenuto sulla questione dei migranti bloccati sulla nave Diciotti, bloccata al porto di Catania con 177 migranti a bordo. Il leader leghista risponde anche a chi come Roberto Saviano lo accusa di tenere un comportamento illegale: “Vogliono processarmi o arrestarmi? Facciano pure, io non sono solo. I buonisti di sinistra che vogliono i “porti aperti” a tutti, lo sanno che cinque milioni di Italiani vivono in povertà??? Prima gli Italiani. Il resto si vedrà”.