L'attacco alle 10.20 a Trappes, nell'area parigina. Stando a quanto riporta Le Parisien, l'aggressore era noto dal 2016 per aver incitato pubblicamente ad atti di terrorismo ed era schedato come islamista radicale. Ma la polizia chiede cautela sui motivi del suo gesto

Un uomo di 36 anni armato di coltello ha aggredito alcuni passanti nelle strade di Trappes, sobborgo di Parigi, prima di rifugiarsi in una casa di rue Camille Claudel gridando “Allah Akbar”. La polizia riferisce che un uomo è morto e due sono rimasti feriti. L’uomo è stato neutralizzato dagli agenti ed è deceduto.

L’aggressore, entrato in azione attorno alle 10.20, stando a quanto riporta Le Parisien, era noto dal 2016 per aver incitato pubblicamente ad atti di terrorismo. Schedato come islamista radicale, secondo France 3, il 36enne era stato già condannato per apologia di terrorismo. Ma la polizia chiede cautela sui motivi del suo gesto che potrebbe anche essere legato a una lite familiare.