“Io sono genovese, e sotto a quel ponte sono passata centinaia di volte. I fischi al funerali sono stati molto dolorosi, anche perché io partecipavo dello stesso dolore delle persone presenti”. A dirlo è la ex ministra della Difesa, Roberta Pinotti, ospite a In Onda, su La7. La senatrice del Pd ha anche aggiunto che “è giusto revocare le concessioni ad Autostrade per l’Italia, se questo significa non danneggiare la città di Genova“.