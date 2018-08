Nel selfie l'uomo di 52 anni appariva con un panorama alle spalle. Il documento, al momento di un check-in in albergo, non ha convinto l'addetto alla reception che l'ha segnalato alla polizia. Il protagonista si è giustificato dicendo di non essere al corrente che fosse un reato. Dovrà rispondere di possesso di documento di identificazione falso

Non era di suo gradimento la fototessera sulla carta d’identità scattata cinque anni prima, per questo un 52enne originario della provincia di Foggia ha pensato di sostituirla con un selfie che lo ritraeva con un panorama alle spalle.

Il documento al momento di un check-in in albergo non ha però convinto l’addetto alla reception che ha segnalato l’accaduto alla polizia. La decisione presa in autonomia è costata all’uomo la formalizzazione dell’accusa di possesso di documento di identificazione falso.

Giunti all’albergo, gli agenti si sono fatti consegnare la carta d’identità e hanno fermato l’uomo che stava rientrando in camera dopo essere stato in piscina. Il 52enne ha candidamente confessato ai poliziotti che la foto del documento non era di suo gradimento e che perciò aveva deciso di sostituirla con una propria fotografia ignorando che fosse un reato.