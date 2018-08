Le parole del capo dello Stato dopo i funerali delle vittime. Il Consiglio dei ministri straordinario si riunirà per le 15 in Prefettura, mentre una conferenza stampa di Autostrade per l'Italia è stata annunciata per le 16. Il ministero dei Trasporti ha chiesto al concessionario di fornire entro 15 giorni la lista dei controlli effettuati sul viadotto e ha dato un mese alla Commissione ispettiva per svolgere analisi tecniche sul crollo. In settimana l'informativa urgente di Danilo Toninelli in Parlamento

“Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che si sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel ponte, anche io l’ho percorso tante volte, anche di recente. E’ una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro Paese. E’ una tragedia inaccettabile“. E’ un Sergio Mattarella commosso quello che si ferma in favore di telecamere e microfoni dopo i funerali delle vittima del crollo del ponte Morandi, a Genova, che ha causato al morte di almeno 41 persone. “Questi sono momenti di dolore condiviso da tutta l’Italia, che è unita a questo stato d’animo – ha proseguito il Presidente della Repubblica – Le parole vanno spese in questa direzione. Perché il Paese unito rende anche più forte ed efficace la severità per l’accertamento delle responsabilità, che vanno perseguite con rigore“.

Quindici giorni al concessionario per fornire la lista dei controlli effettuati. Trenta giorni alla Commissione ispettiva per inviare le sue conclusioni sulle responsabilità del disastro. Un’informativa urgente alle Camere la prossima settimana. Nel frattempo la revoca del contratto ad Autostrade per l’Italia resta “resta l’obiettivo centrale“, perché è inconcepibile che una tragedia del genere rimanga senza sanzioni esemplari”. E’ il timing dei lavori dettato dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli.

Oggi il Consiglio dei ministri straordinario si riunirà per le 15 in Prefettura a Genova, mentre una conferenza stampa di Autostrade è stata annunciata per le 16. Intanto gli uffici del dicastero di Porta Pia hanno dato 30 giorni di tempo alla Commissione ispettiva istituita il 16 agosto per svolgere verifiche e analisi tecniche sul crollo del Viadotto Polcevera. Lo ha confermato il ministro in un’intervista a La Stampa. Ad Autostrade, invece, è stato chiesto di inoltrare” al Ministero dei Trasporti “entro 15 giorni dalla data odierna, una dettagliata relazione nella quale sia fornita chiara evidenza di tutti gli adempimenti posti in essere per assicurare la funzionalità dell’infrastruttura in questione e prevenire lo specifico evento accaduto, con allegato ogni atto posto in essere al fine di garantire il mantenimento della funzionalità dell’infrastruttura e volto a prevenire il crollo poi in effetti verificatosi”.

Ma per procedere alla revoca della concessione autostrade il governo non attenderà l’esito delle indagini: “Le responsabilità sono chiare – spiega Toninelli al quotidiano di Torino – un ponte come quello non crolla per fatalità o per un po’ di pioggia. Evidente mente qualcuno non ha fatto bene il proprio lavoro in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il concessionario ha colpe che appaiono pesantissime. Anche se toccherà alla magistratura fare il proprio dovere, noi abbiamo avviato la procedura per la decadenza della concessione”.

Il Ministero, si legge nella lettera inviata alla società Autostrade in cui si annuncia l’avvio della procedura, ha avviato “in modo formale, la contestazione del gravissimo inadempimento” della società Autostrade “agli obblighi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e custodia, in oggettiva considerazione del collasso dell’infrastruttura, delle vittime accertate e degli ingenti danni riportati ai beni anche di soggetti terzi, senza considerare l’interruzione del sistema di viabilità e quindi la compromissione della funzionalità delle infrastrutture concesse”.

“A seguito della contestazione in oggetto, e all’esito della valutazione delle controdeduzioni che codesta Società farà pervenire, si fa riserva di esperire tutte le iniziative di tutela apprestate dall’ordinamento giuridico, ferma restando l’idoneità della presente ad attivare i procedimenti di cui agli artt. 8, 9 e 9-bis della Convenzione di concessione”, si legge nella missiva. “Considerata la natura e le caratteristiche dell’evento che si è prodotto e dell’esteso allarme sociale che ne sta derivando – prosegue la lettera – si fa riserva di sottoporre alle competenti Autorità di Governo ogni valutazione in ordine al miglior soddisfacimento dei molteplici interessi pubblici coinvolti, che attengono al piano della tutela della vita, della salute e della sicurezza dei cittadini e degli utenti delle infrastrutture”.

Nei prossimi giorni Toninelli riferirà presto al Parlamento: nonostante la riapertura dei lavori di Senato a e Camera sia prevista per l’11 settembre, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Madama, la prossima settimana saranno convocate le competenti Commissioni parlamentari per l’informativa urgente del ministro.