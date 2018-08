stato anche Segretario generale del Senato per ben 17 anni (sotto la presidenza di Amintore Fanfani, Giovanni Spagnolli, Tommaso Morlino, Vittorino Colombo, Francesco Cossiga, Giovanni Malagodi e Giovanni Spadolini), nonché ministro per i rapporti con il Parlamento del governo Fanfani nel 1987

Addio a Gaetano Gifuni. Dopo una vita spesa al servizio delle istituzioni, il segretario generale della Presidenza della Repubblica con Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi dal 1992 al 2006, è scomparso all’età di 86 anni. Nato a Lucera in provincia di Foggia il 25 giugno 1932, GifuniÈ, una parentesi di soli tre mesi.

Laureato in giurisprudenza, nel 1955 Gifuni viene assunto in Confindustria e dopo quattro anni, nel 1959, grazie al superamento del concorso, entra a far parte dell’amministrazione di Palazzo Madama. Era il padre dell’attore Fabrizio Gifuni.

“Gaetano Gifuni ha servito le istituzioni della Repubblica passando attraverso molte fasi della nostra storia. È stato un insigne giurista, un grande funzionario parlamentare e un devoto collaboratore di diversi Presidenti della Repubblica. Ho avuto modo di conoscerlo bene, in particolare, durante gli anni della mia presidenza alla Camera dei Deputati. L’Italia perde un uomo di grande valore e le istituzioni dovranno ricordarlo come merita”, ha scritto in una nota l’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini.