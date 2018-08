“Autostrade per l’Italia dia un segnale concreto. Fossi in loro metterei mano al portafogli per le famiglie delle vittime”. A dirlo è il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Genova dopo il crollo del ponte Morandi, sulla A10. “Mi aspetto già da oggi che sospendano il pagamento dei pedaggi” ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio.