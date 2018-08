Da poco meno di una settimana è scappata dalla sua abitazione ad Apice, in provincia di Benevento, spaventata da un violento temporale che si è abbattuto sul comune sannita. Parliamo di Raja, il cane “eroe” dei vigili del fuoco che grazie al suo fiuto ha contribuito a salvare 3 bambini dalle macerie del terremoto di Ischia dello scorso anno.

Da circa una settimana, il suo conduttore-collega Giuseppe Bove la cerca in tutta la zona. Lo splendido esemplare di pastore belga del funzionario dei vigili del fuco delle unità cinofile di Benevento è stato avvistato venerdì scorso, 10 agosto, a oltre 3 chilometri dalla casa da cui è scappata. Dopodiché non è arrivata più nessuna segnalazione. Nelle scorse ore, dopo l’appello di Bove attestati di solidarietà sono giunti da tutta Italia, non ultimo anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini si è aggiunto al coro per ritrovare questo servitore dello Stato a 4 zampe.

“Non chiamateci eroe – dice Giuseppe Bove, che recentemente ha ricevuto, insieme al cane, un encomio dal Presidente della Repubblica Mattarella, proprio per l’intervento ad Ischia che salvò la vita di 3 bambini – facciamo solo il nostro lavoro, ma aiutatemi a ritrovarla”. Questo l’appello del collega di Raja che intanto continua le ricerche. (Si ringrazia LabTv per le immagini). Per le segnalazioni il numero è: 338 62 84 925

Ha collaborato Maresa Calzone