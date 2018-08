Le forze dell’ordine hanno sospeso il recupero degli oggetti personali da parte dei residenti di via Fillak e via Porro, sul lato est del ponte Morandi, a Genova, dove parte del viadotto integro sovrasta le case e uno dei piloni rimasti in piedi, ritenuto poco sicuro, si trova a pochi metri di distanza dalle abitazioni. Nel video, l’incredulità di un cittadino, che ha ripreso, in lontananza, il pilastro, mentre decine di persone aspettano in strada.

Video Facebook/Desirée Bruno Manzueta