Sono almeno 4 i morti causati da una sparatoria ancora in corso in una zona residenziale di Fredericton, nella provincia di New Brunswick, in Canada.

La polizia, tramite i propri account social, ha invitato residenti e lavoratori a rimanere chiusi in casa e negli uffici, “con le porte chiuse a chiave”, perché le persone che hanno aperto il fuoco non sono ancora state rintracciate.

Gli agenti stanno aiutando le persone che si trovano nella zona di Brookside Drive ad abbandonare l’area più vicina al luogo della sparatoria.

Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm.

— Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 agosto 2018